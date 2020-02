بـ رسالة وصورة.. رامي رضوان يحتفل مع دنيا سمير غانم بـ عيد الحب

View this post on Instagram

بعض الناس بتحتفل بالحب في يوم في السنة..يارب نفضل نحتفل به ٣٦٥ يوم :) كل يوم واسبوع وشهر وسنة وانتِ حبيبتي انتِ واغلى كايلا ❤️❤️