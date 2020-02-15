بـ رسالة وصورة.. رامي رضوان يحتفل مع دنيا سمير غانم بـ عيد الحب

احتفل الإعلامي رامي رضوان بعيد الحب مع زوجته الفنّانة دنيا سمير غانم، ونشر صورة برفقتها.





ووجه رامى رضوان رسالة حب لزوجته عبر حسابه الشخصي على «انستجرام» قائلًا ": «بعض الناس بتحتفل بالحب في يوم في السنة.. يا رب نفضل نحتفل به ٣٦٥ يومًا، كل يوم وأسبوع وشهر وسنة وأنتِ حبيبتي أنتِ وأغلى كايلا».





يذكر أن رامي رضوان مقدم برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي.





واحتفلت الفنانة دنيا سمير غانم، أول يناير، بعيد ميلادها الـ٣٥ فهي من مواليد ١ يناير ١٩٨٥، وتنتمى لمواليد برج الجدي.





يذكر أن أحدث أعمال دنيا سمير غانم كان مسلسل "بدل الحدوتة ثلاثة" وتم عرضه في رمضان 2019.







