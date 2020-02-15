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رياضة

وزير الرياضة يستهل زيارته للفيوم بتفقد مركز التعليم المدني

السبت 15/فبراير/2020 - 12:12 م
صدى البلد
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ريهام بكير
استهل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، زيارته التفقدية لمحافظة الفيوم، بزيارة مركز التعليم المدني، يرافقه خلالها الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وخلال جولته، تفقد وزير الشباب والرياضة كلا من "المسرح، معمل الحاسب الآلي، غرف الإعاشة، المطعم الملحق بمركز التعليم المدني".

وطالب الدكتور أشرف صبحي بتطوير ورفع كفاءة مركز التعليم المدني بالفيوم، موضحا أن مراكز التعليم المدني باتت واحدة من أهم المنشآت الشبابية في مصر، والتي تساهم في تحقيق الهدف العام من الأنشطة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة في محافظات الجمهورية المختلفة، لافتا إلى أن هذه المراكز سيكون لها دور كبير خلال المرحلة المقبلة، بعد ضمها للإدارة المركزية للمدن الشبابية.

واختتم الوزير جولته داخل مركز التعليم المدني بلقاء الفرق المشاركة في دوري "لأني رجل" في خماسيات كرة القدم لقطاع شمال الصعيد، والذي يضم محافظات "المنيا، بني سويف، الفيوم"، والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

يذكر أن وزير الرياضة يقوم بجولة يتفقد خلالها عدد من المنشآت الشبابية والرياضية، وتتضمن زيارة "مركز التعليم المدني، ووضع حجر أساس حمام سباحة ونادٍ اجتماعي لمركز شباب طببهار بأبشواي، وافتتاح ملعب خماسي وقاعة مؤتمرات بنادي قارون، وزيارة معسكر الكشافة بمركز شباب عين السليين".

كما يلتقي وزير الرياضة بعدد من شباب محافظة الفيوم في لقاء مفتوح، حيث يستمع إليهم فيما يخص أهم القضايا والتحديات التي تواجههم والبحث فى كيفية حلها ومواجهتها.
وزير الرياضة يستهل زيارته للفيوم بتفقد مركز التعليم المدني
وزير الرياضة يستهل زيارته للفيوم بتفقد مركز التعليم المدني
وزير الرياضة يستهل زيارته للفيوم بتفقد مركز التعليم المدني
وزير الرياضة يستهل زيارته للفيوم بتفقد مركز التعليم المدني
وزير الرياضة يستهل زيارته للفيوم بتفقد مركز التعليم المدني
وزير الرياضة يستهل زيارته للفيوم بتفقد مركز التعليم المدني
وزير الرياضة يستهل زيارته للفيوم بتفقد مركز التعليم المدني
وزير الرياضة يستهل زيارته للفيوم بتفقد مركز التعليم المدني
وزير الرياضة يستهل زيارته للفيوم بتفقد مركز التعليم المدني
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