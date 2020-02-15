إزالة 113 تعديًا وفصل المرافق عن 10 حالات في كفر الشيخ.. صور

واصلت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، لليوم الثاني عشر، في تنفيذ حملة الإزالات الموسعة للموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، واسترداد حق الشعب، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن.





نجحت الحملة التي قادها اللواء أيمن لقية، نائب مدير أمن كفر الشيخ، واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، في تنفيذ 17 قرارًا بمساحة 1485 مترًا مربعًا، و35 قرار أملاك دولة بمساحة 3430 مترًا مربعًا ، وإزالة 61 قرار أرض زراعية خاصة بمساحة 4 أفدنة و7 قراريط و 21 سهمًا.





وتمكنت الحملة المكبرة في فصل المرافق عن 10 حالات، لتقاعسهم فى إنهاء إجراءات التقنين وتنفيذ 5 حالات إخلاء إداري.





وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه لا تهاون مع جميع المُتعدين على أملاك الدولة، وأن الأراضي الزراعية خط أحمر، وسيتم إزالة أي تعدٍ على الرقعة الزراعية من المهد.



