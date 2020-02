View this post on Instagram

معلومة مهمة جدًا عن زوزي إنه بيزهق بسرعة من كل حاجة حتى لو جديدة. 😂 @zainmostafagad قولولي بقى إيه الإنبهارات اللي عند أولادكوا ؟ 🤓