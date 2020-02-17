الجهاز الفني لمنتخب مصر يحضر مواجهة طلائع الجيش ومصر المقاصة

حرص أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام البدرى المدير الفني على مشاهدة مباراة طلائع الجيش ومصر المقاصة في بطولة كأس مصر بإستاد بتروسبورت في إطار رغبتهم لمراقبة جميع الأندية لاختيار أفضل العناصر خلال المعسكر المقبل استعدادا لمواجهة منتخب توجو في مارس المقبل ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.





وتواجد البدرى بصحبه أحمد أيوب وسيد معوض في استاد بتروسبورت لمشاهدة اللقاء.





يذكر أن المدير الفني وباقي أعضاء الجهاز يواظبون على حضور ومشاهدة أغلب المباريات من أجل توسيع قاعدة الحصر والمتابعة الجيدة لكل اللاعبين فى جميع الأندية.



