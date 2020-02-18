التعليم تحذر الطلاب من لعبة "كسر الجمجمة".. فيديو

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إن من الأدوار المهمة للوزارة هو التربية وتعليم الأسس الأخلاقية قبل التعليم، وأن من الضروري تربية الأبناء على مستوى رفيع من الذوق العام لذلك تحرص الوزارة على تقديم حصص التربية الموسيقية والفنية والرياضية لبناء هذا التذوق عند الأطفال والشباب بمراحل التعليم المختلفة.





وتابع الدكتور رضا حجازي، من خلال مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، أن الوزارة بدورها أصدرت قرارا إلى كل المديريات للحد من لعبة "كسر الجمجمة"، ووجهت رسالة إلى الأمور بشأن تلك اللعبة قائلًا: "إنه يجب على الأسر المصرية أن تحذر أولادها وتهتم بهم وتتابعهم".





وأضاف أن أقل إصابة من لعبة "كسارة الجمجمة" نزيف في المخ، موضحًا أن الهدف منها هو المشاركة على الإنترنت والوصول للترند، لافتًا إلى أنهم أرسلوا للمديريات التعليمية تحذيرات من هذه اللعبة لمنعها نهائيًا.





وأكد أن من لا يلتزم بهذا القرار ومنع الأغاني الشعبية والتي تعلم السفه والكلمات الخارجة والإيحاءات سيتم تحويله إلى التحقيق طبقًا للقانون، مشيرًا إلى: "نتعامل على أننا وزارة التربية قبل التعليم".