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أحمد موسى: البعض حصل على أراض بـ 10 جنيهات للمتر ووصل لـ 30 ألف جنيه.. فيديو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:02 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة لن تفرض أسعارا مرتفعة عند التصالح وتقنين أراضى الدولة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك من حصل على أراضٍ كان المتر بـ10 جنيهات ووصل لـ  20 و30 ألف جنيه، وسيتم  تقنين الأراضي وفق الأسعار المتواجدة في كل منطقة وليس أعلى سعر.

وتابع الإعلامي أحمد موسى "الدولة حريصة على استعادة أراضي الدولة المنهوبة والتي تم التعدي عليها، والرئيس السيسي قرر تشكيل لجنة لحصر حالات التعدي على أراضي الدولة ويتم اتباع عمل اللجنة بشكل يومي في كل المحافظات".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى "تتم متابعة إجراءات التصالح على أراضي الدولة والرسالة الأهم اليوم هي ان الدولة المصرية دولة قانون وضرورة توافر هيبة الدولة المصرية وتطبيق سياسة القانون على الجميع".

وأكد الإعلامي أحمد موسى "ومفيش حد هيفضل واضع يده على أراضي الدولة، مضيفا "في ناس وضعت ايديها على مساحات رهيبة وهناك من تصالح ودفع المليارات".
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