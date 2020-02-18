تفاصيل مقتل طفل التوك توك بالبدرشين .. إدمان المتهم دفعه لارتكاب الجريمة.. صور

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مقتل طفل سائق توك توك وإلقاء جثته بالقرب من كوبري المرازيق بالبدرشين بعدما تبين أن سائق قتله خنقا بدافع السرقة.

وكشفت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والعميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة أن المتهم فكر في سرقة توك توك لحاجته للمال كونا مدمنا علي تعاطي المواد المخدرة ويحتاج شرائها وقرر في اعترافاته أنه خرج لاختيار ضحيته ووقع اختياره علي الطفل القتيل كونه صغير السن ويسهل السيطرة عليه وقتله.

وكشفت التحريات أن المتهم طلب من القتيل توصيله وفي منطقة نائية بالطريق أطبق يديه علي رقبته لخنقه حتي فارق الحياة فأخرج جثته من التوك توك وألقاها بالقرب من كوبري المرازيق مشيرا إلي أن الجريمة لم تستغرق دقائق، ثم قاد التوك توك لمنزله وقام بنزع المشمع المغطي به في محاولة لتغيير معالمه ولا يتعرف عليه مالكه أو أحد من أسرة القتيل وحاول إحراق المشمع إلا أنه تم ضبطه بعد إبلاغ أحد الأهالي عنه بانه شاهد توك توك القتيل يتوقف أمام منزله.





تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق وقررت حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة.





كان القى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على سائق اقدم على قتل طفل يقود توك توك لسرقة مركبته وحاول إشعال النيران بالتوك توك فى الجيزة .





تلقى مركز البدرشين بلاغا من سائق 49 سنة مقيم دائرة المركز بخروج نجله سائق تو توك 14 سنة للعمل على توك توك ملك احد الأشخاص ولدي تأخره خرج وأهليته للبحث عنه فعثر على التوك توك قيادة نجله بعد كوبري المزاريق دائرة المركز حال قيام سائق 32 سنة مقيم دائرة المركز بتقطيع المشمع الخاص بسقف التو توك ومحاولة إضرام النيران به.





وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة أمكن ضبطه وبمواجهته اقر بارتكابه الواقعة وقيامه بخنق المجني عليه حتي فارق الحياه والقي بجثمانه قبل كوبري المزاريق دائرة المركز وذلك بقصد سرقة التوك توك وعلل قيامه بإضرام النيران بالتوك توك لإخفاء معالمه نظرا لكون المجني عليه من اهل بلدته.





و بإرشاده تم العثور على جثمان المجني عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.