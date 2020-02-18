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حوادث

لرفعها الطعن "بعد فوات الأوان ".. الإدارية العليا ترفض التحاق طالبة بكلية التمريض

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:22 م
محكمة النقض
محكمة النقض
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محمد زهير
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن طالبة حاصلة على دبلوم معهد تمريض علي قرار استبعادها من الالتحاق بكلية التمريض بدمنهور، لإقامة دعواها بعد فوات المواعيد الرسمية. 


وتبين من الدعوى أن الطالبة تقدمت لمكتب تنسيق للقبول بكلية التمريض – جامعة دمنهور – في العام الدراسي 2013/2014، إلا أنها كلما أدخلت بياناتها علي الموقع الالكتروني للتنسيق تقف المرحلة، وبالتالي فإن الطاعنة تكون علمت علمًا يقينيًا – لا ظنيًا ولا افتراضيًا – بقرار عدم قبولها في غضون شهر نوفمبر 2015 بعد انتهاء فترة تنسيق حملة الشهادات الفنية للعام الجامعي 2014/2015 ، وبالتالي الدعوي أقيمت عام ٢٠١٧ أى بعد الميعاد المقرر قانونًا.

وخلت الأوراق المقدمة من الطالبة مما يفيد بإلتزام جامعة دمنهور وكلية التمريض بها بقبول الطاعنة بالكلية سواء في العام الجامعي 2013/2014 وحتي تاريخه ، ومن ثم ينتفي قيام القرار الإداري السلبي بالامتناع عن قبولها بالكلية.

أقامت الدعوى طالبة حاصلة علي شهادة دبلوم المعهد الفنى للتمريض بمستشفي الحسين الجامعى عام ٢٠١٣/٢٠١٤ وتقدمت بأوراق ترشحها لكلية التمريض ، إلا أنها كانت كلما أدخلت بياناتها تقف المراحل ، مما دعاها لإقامة طعن في عام ٢٠١٧.
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