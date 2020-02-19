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فن

رامي جمال يهاجم الإعلام.. لهذا السبب

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:05 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
نشر الفنان رامي جمال تغريدة له من خلال حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وغرد قائلا: "ده يا جماعه رد بعض الأساتذة الصحفيين علشان أنا اتجننت وقلت اني زعلان من التجاهل قلبوها حرب ومش نضيفه كمان."


وكان قد هاجم الفنان الإعلام من قبل بسبب تجاهل ألبومه الجديد وكتب عبر حسابه على "تويتر": "كالعادة وكما كنت متوقع تجاهل تام من الإعلام عن ألبومي".

وتابع: "الإعلام بيتكلم ‏بس عن المهرجانات، ده اللي بيحصل مع فنان ألبومه كامل تريند يوتيوب مزيكا بقاله 10 أيام منتهى التجاهل والإحباط، فعلا النجاح ‏للجيل بتاعي صعب جدا، شكرا لزملاء المهنة اللي باركولي وللجمهور المحترم". ‏

ويذكر أنه  تعاون رامي جمال فى ألبومه الجديد "أنا لوحدى" مع شركة "نجوم ريكوردز"، ومن مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد المالكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما الملحنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نر، ومدين، بينما التوزيع الموسيقى فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.
رامي جمال يهاجم الإعلام.. لهذا السبب
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