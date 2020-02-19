ليبيا تهزم السودان بثنائية فى كأس العرب للشباب .. صور

تغلب منتخب ليبيا للشباب على نظيره منتخب السودان بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأربعاء ضمن المجموعة الرابعة على ملعب الرياض الدولي فى إطار منافسات كاس العرب للشباب.





ودفع الفرنسي منير لهباب خلال المواجهة بتشكيل للمنتخب السوداني ضم كلا من: عمر يوسف في حراسة المرمى ومصطفى مهند نقد ومازن بشير قلبي دفاع ومحمد أحمد حمرة في الجانب الأيمن وضيفان محمد في الناحية اليسرى وتوفيق برعي ومصطفى ناجي ووسام هيثم واباذر عبدالمنعم على فى خط الوسط وفي الهجوم الجزولي حسين وقائد الفريق جون مانو.





وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني نجح منتخب ليبيا فى تسجيل هدفين عبر نور الدين القليب وإسلام الغناي وقام حكم اللقاء بطرد لاعب المنتخب السوداني مصطفى ناجي كما خرج وسام هيثم اللاعب السوداني متأثرا بالاصابة وحل بديلا عنه عامر النيل.