هل تندلع الحرب بين سوريا وتركيا بعد هجوم قوات أردوغان؟.. كيف ستبدو التسوية الروسية التركية حول إدلب.. واحتمالات مخاطرة روسيا بتوجيه ضربات لأنقرة

- المرصد السوري:

سقوط جرحي وقتلى في اشتباكات بين تركيا وسوريا

- أنقرة تشن هجوما بريا في إدلب لاستعادة مناطق خسرتها

- محللون:

احتمالية حدوث حرب كبيرة بين الطرفين ليست مستبعدة

- اسطنبول وموسكو لن تخاطران بخسارة علاقاتهما والدخول في معارك واسعة





ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قتلى وجرحى سقطوا في اشتباكات بين الجيش السوري وفصائل مسلحة مدعومة من القوات التركية في محيط بلدة النيرب، وذلك مع سيطرة القوات التركية والفصائل السورية على مناطق واسعة في البلدة وسط استمرار المعارك مع الجيش السوري.





وقال ناشطون إن الجيش التركي بدأ هجوما بريا في جنوب شرق إدلب لاستعادة بعض المناطق التي خسروها.





وكشفت وسائل إعلام تركية أن المدفعية التركية قصفت مواقع للجيش السوري تمهيدا لتقدم دبابات تركية، فيما ردت القوات السورية بتدمير عربات تركية.





وبعدها بوقت قصير، ذكر الناشطون أن الجيش السوري انسحب من النيرب إلى أطرافها الجنوبية إثر قصف مدفعي وصاروخي مكثف.





وأعلن المرصد السوري أن القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها اقتحمت بلدة النيرب. كما أشار إلى أن القصف تزامن مع حشد للقوات التركية والفصائل في أطراف منطقتي قميناس وسرمين المجاورتين للنيرب.





وكانت تركيا والفصائل الموالية شنت عملية عسكرية قبل عدة أيام أفضت إلى سيطرة مؤقتة على النيرب التي سرعان ما استعادتها قوات الحكومة السورية. وتمتاز النيرب بأهمية استراتيجية، إذ تشكل مدخلا لمدينة إدلب التي تعتبر مركز المحافظة، التي تحمل الاسم نفسه.





وعلى صعيد متصل، قصفت طائرات الجيش السوري مواقع في محيط قميناس وتل مصيبين ومحيط مدينة أريحا، بينما جددت الطائرات الروسية قصفها على شهرناز وحورتة بجبل شحشبو. وكانت المقاتلات الروسية قفصت في وقت سابق مواقع في ريف إدلب وحلب، وإدلب آخر معاقل الفصائل المسلحة في سوريا، وتسيطر جبهة النصرة المصنفة إرهابية على أكثر من نصف أراضي المحافظة.





وجرت في وقت سابق من فبراير الجاري مواجهات غير مسبوقة بين الجنود الأتراك والقوات السورية، مما فاقم التوتر بين أنقرة ودمشق، التي بدأت هجوما واسعا في إدلب منذ ديسمبر الماضي. وأدت المعارك في محافظة إدلب منذ ديسمبر 2019 إلى نزوح أكثر من 800 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة.





وفي تقرير لموقع مونيتور، فإنه على الرغم من فشل جولة جديدة من المحادثات الروسية التركية حول إدلب ، لا تزال هناك طرق لتسوية النزاع.





انتهت المرحلة الثانية من المحادثات الروسية التركية بشأن إدلب في موسكو في 18 فبراير دون اتفاق بين الطرفين. وضم الوفد الروسي المبعوث الرئاسي لسوريا ألكساندر لافرينتيف ، نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين وممثلين عن وزارة الدفاع ، بينما ترأس نائب وزير الخارجية سيدات أونال الوفد التركي.





وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "استمرت مناقشة مفصلة للوضع في سوريا، مع التركيز على منطقة التصعيد في إدلب"، وأشار الجانبان إلى التزامهما بالاتفاقيات الحالية التي تنص على تدابير للحد من التوترات وتخفيف الوضع الإنساني ومواصلة مكافحة الإرهاب".





شددت الأطراف المتفاوضة أيضًا على "أهمية تعزيز العملية السياسية لحل الأزمة السورية التي يقودها السوريون وينفذونها وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254" ، وفقًا للبيان.





وفقا للمتحدث الرئاسي التركي إبراهيم كالين ، فإن أنقرة غير راضية عن نتيجة المفاوضات.





وقال كالين: "لم نقبل خريطة [حدود منطقة التصعيد] التي اقترحتها روسيا . أهدافنا ليست النفط أو الاستيلاء على الأراضي. نحن نريد فقط حماية المدنيين وتحقيق الاستقرار في المنطقة. إن موجات اللاجئين تضغط تدريجيًا على تركيا".





صرح مصدر من المعارضة السورية للمونيتور بأن المقترحات الروسية تنطوي على سيطرة تركية على قطاع من منطقة التصعيد بإدلب ، بعرض 15 كم ، على طول الحدود السورية التركية ، حيث يمكن أن توجد مخيمات اللاجئين السوريين.





وتمركزت القوات التركية حاليًا على بعد 20 إلى 35 كيلومترًا من الحدود. كما اقترحت المقترحات نشر نقاط تفتيش روسية بين الجزء الخاضع للسيطرة التركية من منطقة تصعيد إدلب ومناطق عملية فرع الزيتون في عفرين.





وأخيرًا ، اقترحت الصفقة فتح طريقي M4 و M5 لحركة المرور تحت السيطرة الروسية التركية المشتركة.





لكن رفضت تركيا الخطة وأصرت على الانسحاب الكامل للقوات السورية من منطقة التصعيد في إدلب.





وذكر كالين : "إننا نصر على تنفيذ مذكرة سوتشي بشأن منطقة التصعيد في إدلب وانسحاب الجيش السوري إلى خارج المنطقة. إنه أمر يتعلق بالحدود التي تم تحديدها قبل عامين ونصف ضمن نقاط المراقبة الخاصة بنا ، ولن نغير ذلك".





على الرغم من عدم وجود أي تقدم ملحوظ في المحادثات الروسية التركية، إلا أن هناك تحسنًا واضحًا في خلفية العلاقات بين البلدين.





واستؤنفت الدوريات الروسية التركية المشتركة في شمال شرق سوريا يوم 17 فبراير. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تقوم الدول بتنسيق الخطوات التكتيكية في إدلب. وقد ينطبق هذا على كل من النشر العسكري التركي ومناطق العمليات العسكرية لقوات حكومة بشار الأسد.





فيما بين مستوطنتي تفتناز وأريحا، يعوق الانتشار الأكثر كثافة للقوات التركية تقدم الجيش السوري إلى إدلب. ومع ذلك، حتى وقت قريب، كانت الطرق في منطقة حلب وفي اتجاه مدينة عطارب مفتوحة للجيش السوري. وأدت العمليات العسكرية هناك إلى عودة سيطرة الأسد على ضواحي حلب.





بعد الانتهاء من العمليات في ضواحي حلب وإنشاء منطقة أمنية بالقرب من الطريق السريع M5 ، قد يتقدم الجيش السوري لاستعادة الطريق السريع M4 ، الذي يربط حلب واللاذقية. تركت القوات التركية حتى الآن نافذة للسماح للأسد بشن هجوم بلا عوائق هناك. عندما يستعيد النظام السوري السيطرة الكاملة على الطريقين السريعين M4 و M5 اللذان يمران عبر إدلب ، قد يتبع ذلك تجميد آخر للوضع في منطقة التصعيد.





في غضون ذلك ، من المحتمل أن يكون أي اتفاق جديد محتمل بشأن إدلب مؤقتًا وهشًا. ومن المرجح أيضًا أن يستند إلى مذكرة سوتشي لعام 2018، والتي على الرغم من عدم ارتباطها بالوضع الفعلي ، فإن الطرفان يواصلان الإصرار على ضرورة تنفيذها. وبالتالي رفض تركيا للتخلي عن طلبها من قوات الأسد بالانسحاب من منطقة التصعيد.





من غير المرجح أن توافق روسيا ، بدورها ، على منح "المنطقة الأمنية " لتركيا، وإن يكن بشكل غير رسمي - لأراضي إدلب التي لم يسيطر عليها الأسد بعد، وقد تم بالفعل منح مثل هذا الوضع غير الرسمي للمناطق التي أجرى فيها الجيش التركي عملياته درع الفرات ، فرع الزيتون ونبض السلام.





في الوقت نفسه ، هناك شكوك في أن القوات التركية المنتشرة في إدلب مستعدة لتقوم بهجوم مضاد حقيقي.





وهكذا ، فإن محاولة الجيش السوري لشن هجوم في مدينتي إدلب وتفتناز ، حيث تتمركز القوات التركية، قد ينظر إليه على أنه تقدم، فإذا تمكنت قوات سوريا من الضغط بين المواقع التركية دون هجوم تركي مضاد حقيقي، فيمكنها التقدم مباشرة إلى الحدود التركية ، وإقامة سيطرة كاملة على منطقة التصعيد في إدلب وإغلاق جميع القواعد التركية.





ومع ذلك ، سيكون مثل هذا السيناريو هزيمة خطيرة لأردوغان أمام قاعدة الناخبين ، وبالتالي من غير المرجح أن يسمح بحدوث ذلك.





زمن غير المحتمل أن يتمكن الجيش السوري من عرقلة القوات التركية والتهرب منها ، والتي تقدر بنحو 7000 إلى 9000 في إدلب.





وإذا واجهت القوات التركية هجمات الأسد بفعالية ، فإن أنقرة ستجبر النظام السوري على وقف عملياته في إدلب.





وسيتم حظر جميع الهجمات السورية الأخرى بالمثل. ثم يصبح فصل مناطق النفوذ في إدلب حقيقيًا ، على طول خط الاتصال بين الجيشين السوري والتركي. وبعد هذا الترسيم الفعلي ، يمكن التوصل إلى اتفاق ، مع مراعاة الواقع الجديد الذي تم تطويره في منطقة التصعيد. وكل شيء يعتمد على موقف تركيا واستعدادها لاتخاذ إجراءات صارمة ، وليس تصريحاتها.





على أي حال ، لا تسعى كل من موسكو وأنقرة إلى قطع العلاقات ومن المرجح أن تستمر في البحث عن حلول لمعادلة إدلب.