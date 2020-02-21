ربك لما يريد.. شيكابالا يحتفل ببطولتي السوبر المصري والإفريقي..والجماهير تهاجمه..شاهد





ونشر شيكابالا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر مجموعة من الصور باحتفالها بالتتويج بالسوبر المصري والسوبر الأفريقي.





وعلق شيكابالا على الصور قائلا " ربك لما يريد" وانهالت التعليقات من متابعيه وجاءت بين "‏‎الف مبروك وش آدم حلو على الزمالك" و "‏‎شاطر في رفع الكأس بس"، و "‏‎والله انت مثال سئ للاعب كره القدم المحترف، ومش عارف تقدر تقول لزوجتك وابنك انت عملت الحركه القذره دى معناها ايه".





وتوج فريق الزمالك بلقب السوبر الرابع في تاريخه بعد تغلبهم على النادي الأهلي مساء أمس بركلات الحظ بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري التي أقيمت بدولة الإمارات بعد انتهائها سلبيا والتي شهدت سيطرة كاملة من لاعبي الأهلي على مجريات اللقاء.





وسجل للنادي الأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولى وأهدر محمد هاني وإليو بادجي وأحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأضاع أشرف بن شرقي.

احتفل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك بتتويج فريقة ببطولتي السوبر المصري والسوبر الافريقي في أقل من أسبوع.