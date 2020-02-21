أحمد السعدني يهاجم شيكابالا وعبد الله جمعة بعد السوبر المصري

هاجم الفنان أ حمد السعدني لاعبي الزمالك شيكابالا وعبد الله جمعة بسبب طريقة احتفالهم بكأس السوبر المصري التي رآها البعض استفزازية لجماهير النادي الأهلي.





وغرد أحمد السعدني بتغريدة بموقع التدوين الاجتماعي قائلا: "عبدالله جمعه ده طفل لسه و الحماس واخده و عايز يحبب جمهور الزمالك فيه إنما شيكا عيب والله مش مصدق انك تعمل كده و في الامارات كمان لازم وقفه كبيرة".





وتغلب فريق الزمالك على النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري التي أقيمت في ملعب محمد بن زايد الإماراتي وتوج باللقب رقم 4 فى تاريخه.



