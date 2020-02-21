أحمد السعدني يهاجم شيكابالا وعبد الله جمعة بعد السوبر المصري

هاجم الفنان أحمد السعدني لاعبي الزمالك شيكابالا وعبد الله جمعة بسبب طريقة احتفالهم بكأس السوبر المصري التي رآها البعض استفزازية لجماهير النادي الأهلي.
وغرد أحمد السعدني بتغريدة بموقع التدوين الاجتماعي قائلا: "عبدالله جمعه ده طفل لسه و الحماس واخده و عايز يحبب جمهور الزمالك فيه إنما شيكا عيب والله مش مصدق انك تعمل كده و في الامارات كمان لازم وقفه كبيرة".
وتغلب فريق الزمالك على النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري التي أقيمت في ملعب محمد بن زايد الإماراتي وتوج باللقب رقم 4 فى تاريخه.