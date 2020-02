راندا البحيرى لـ مجدي يعقوب: مبروك يا أحسن دكتور في العالم

View this post on Instagram

الف مبروك بروفيسور #مجدي_يعقوب #شكرا #الامارات #الشقيقه ♥️ نفتخر بكونك مصري يا #قلب مصر يا #دكتور بحبك اد الدنيا كلها #العظيم #الشيخ #محمد_بن_راشد #dubai #egypt #masr #emirates #love