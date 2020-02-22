راندا البحيرى لـ مجدي يعقوب: مبروك يا أحسن دكتور في العالم

وكانت الصورة للدكتور مجدى يعقوب اثناء تكريمه بدبى تبارك له قائلة : الف مبروك يا أحسن دكتور بالعالم كله .

وكرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، البروفيسور العالمي مجدي يعقوب، بوشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني" على هامش حفل صناع الأمل.





ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، تم منح الجراح العالمي مجدي يعقوب وشاح محمد بن راشد تكريما لجهوده الانسانية.





وخطف الدكتور مجدي يعقوب الأنظار في حفل صناع الأمل، حيث حرص عدد من النجوم والحضور على التقاط صور "سيلفي"معه.





وأشارت الصحيفة الإماراتية، إلى أن أكثر من 40 مليون درهم تبرع بها مؤسسات ورواد أمل من الإمارات والعالم العربي، لمشروع بناء مستشفى البروفيسور مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب، والذي اختارته مبادرة صناع الأمل مشروع العام الإنساني.



