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فن

شاهد.. آخر ظهور لـ شيماء سيف مع الإعلامى رامى رضوان

السبت 22/فبراير/2020 - 02:34 ص
شيماء سيف
شيماء سيف
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كريم ناصر

نشرت الفنانة شيماء سيف صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور و الفيديوهات الشهير الانستجرام . 

وكانت الصورة بصحبة الاعلامى المعروف رامى رضوان 

وذلك بعد ان حلت الفنانة  شيماء سيف، امس، ضيفة على برنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة  dmc، في تمام العاشرة مساءً.

الليلة..الفنانة شيماء سيف في ضيافة رامي رضوان على dmc



وتحدثت  الفنانة شيماء سيف في حلقة اليوم من برنامج "مساء دي ام سي "عن أهمية الحب في حياتها  وتغني أشهر  أغاني الحب على طريقتها  الخاصة  كما تحكي عن الرومانسية  في حياتها الزوجية .

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رامى العسل كله 😍🥰

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