بحضور رئيس الوزراء.. بدء انعقاد مؤتمر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الأفريقية

بدأت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة، صباح اليوم السبت، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبحضور أكثر من 100 قاضى من 35 دولة أفريقية، ويستمر حتى يوم الاثنين 25 فبراير الجاري.

وأكد المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المؤتمر مبادرة من المحكمة الدستورية للم شمل المحاكم الدستورية الأفريقية حول المبادئ القضائية المشتركة، ومن المقرر حضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة المصرية ورؤساء وأعضاء بتلك المحاكم والمجالس الدستورية العليا بسائر الدول الأفريقية إلى جانب مشاركة سفراء الدول المدعوة وعدد من الخبراء الدوليين والقضاه الدستوريين.

وأضاف أن مصر تستشعر دورها تجاه أفريقيا لذا نبتت فكرة إقامة المؤتمر بحضور القضاة الأفارقة ورعتها القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي، وأن فكرة الاجتماع تتبلور حول التركيز حول النصوص القضائية الملحة ذات الاهتمام المشترك، ويتم خلال الاجتماع مناقشة المبادئ القضائية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان، والخروج فى نهاية المؤتمر بتوصيات ومخرجات لما توصل إليه القضاة الأفارقة بشأن القضايا المشتركة والمشكلات التي تواجه القضاء وكيفية تجاوزها، ومناقشة موضوعات النزاهة القضائية والشفافية وكيفية الأخطاء المحاسبة على الأخطاء القضائية، و حرية الصحافة في ظل الرقمنة.