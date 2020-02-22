سر العمر الطويل.. دراسة: سمكة أفريقية بجينات مذهلة تقاوم أمراض الشيخوخة

كشفت دراسة جديدة أجريت على نوع أسماك أفريقي أن له تأثيرات مذهلة على الصحة البشرية ومنها مقاومة لعدة أمراض مزمنة أبرزها أمراض الشيخوخة.





ووفقا لصحيفة إندبندنت البريطانية فإن الأسماك الأفريقية صاحبة الفوائد المذهلة تدعى أسماك الكيلي ذات اللون الفيروزي أو كما تلقب أسماك كيفيش، وهي صاحبة الفضل في طول عمر الأفارقة، لما لها من آثار بيولوجية تحسن الصحة.





تستطيع أنواع أسماك الكيفيش المعروفة باسم diapause أن تعمل بشكل فعال لعلاج أمراض كبر السن، فالسمكة العجيبة التي لها قدرة على وقف النمو من الممكن أن يتم استغلالها لمقاومة شيخوخة الإنسان.





ووجدت الأبحاث أن هذه السمكة تستطيع أن تتحكم في مدى نمو الخلايا والأعضاء، والتي من الممكن أن يتم استغلالها للحفاظ على الأعضاء البشرية، وأظهرت الأبحاث أن الجينات المسئولة عن تكاثر الخلايا في هذه السمكة قد توقفت.



