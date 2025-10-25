مواجهة وإطلاق نيران.. سقوط أخطر تجار المخدرات والأسلحة بالمحافظات

فى مداهمات أمنية خطرة لاحق رجال الشرطة أخطر العناصر الإجرامية التي اتخذت من تجارة السموم والسلاح غير المرخص وسيلة للثراء السريع، حتى نجحت التحركات الأمنية الحاسمة فى توجيه ضربة قاصمة لتلك البؤر، ومصرع 4 من أخطر العناصر الجنائية خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظتي الغربية والشرقية.

وكانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قد أكدت قيام عدد من البؤر الإجرامية في بعض المحافظات بتكوين تشكيلات تضم عناصر شديدة الخطورة، تخصصت في جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيدًا لترويجها على نطاق واسع.





وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي، حيث أسفر التعامل عن مصرع أربعة عناصر جنائية شديدة الخطورة — محكوم عليهم بالسجن في قضايا جنايات «مخدرات، سلاح ناري، سرقة بالإكراه» — وضبط باقي أفراد التشكيلات.

وبتفتيش أماكنهم، عُثر بحوزتهم على أكثر من 935 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المتنوعة (هيدرو – حشيش – آيس – أفيون) وعدد من الأقراص المخدرة، إضافة إلى 81 قطعة سلاح ناري (منها 15 بندقية آلية، 14 بندقية خرطوش، 48 فرد خرطوش، و4 طبنجات).

وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 76 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



