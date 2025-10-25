الخماسي الحديث يتصدر منافسات الليزر-رن بدورة الألعاب الشاطئية بتركيا

تصدر المنتخب المصري للخماسي الحديث البارالمبي منافسات الليزر-رن ضمن فعاليات دورة الألعاب الشاطئية للقدرات الرياضية (لذوي الهمم) المقامة بمدينة ميرسن التركية خلال الفترة من 18 إلى 25 أكتوبر الجاري.

وحقق أبطال مصر حصيلة مميزة من الميداليات بواقع 10 ذهبيات، و4 فضيات، وبرونزيتين، ليواصلوا التألق ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

ويشارك في البطولة 16 لاعبًا ولاعبة ضمن بعثة المنتخب، بواقع 10 رجال و6 سيدات، وهم:

اللاعبون: محمد رامي، يوسف محسن، عبد الله محمدين، محمد السيد، عبد الحميد أحمد، خالد حمدي، محمد رمضان، عبد الرحمن يوسف، هادي أحمد يوسف، مؤمن عباس.

اللاعبات: آية الله أيمن، حنين رمضان، هاجر محمد، سما أيمن، سلمى عصام، ملك ممدوح.

يقود المنتخب فنيًا محمد فتحي المدير الفني، وأسامة مطاوع مدرب الجري، وأماني البنهاوي دكتور العلاج الطبيعي، وممدوح ولسن إداري البعثة، تحت إشراف المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، الذي يرأس بعثة المنتخب في البطولة.

ويُعد منتخب الخماسي الحديث المنتخب المصري الوحيد المشارك في الدورة هذا العام، ضمن منافسات مميزة تجمع نخبة من الرياضيين من مختلف الدول