حتحوت يستعرض العقوبات الكاملة على لاعبي الأهلي والزمالك.. فيديو

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم ، أصدرتل، قراراتها بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك.





وأضاف الإعلامي هانى حتحوت خلال برنامج «الماتش» ، على قناة «صدي البلد»، إن لجنة الانضباط والأخلاق، أصدرت قراراتها بشأن مباراة السوبر ، على النحو التالى :









إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، مع إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وتقرر إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، مع تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.



