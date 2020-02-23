بعد نزول الألبوم .. الهضبة يتألق في أول حفلاته بوسط البلد

أشعل الهضبة عمرو دياب، حفله الغنائى، أمس الذي أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة وسط البلد بالتحرير، بأغنية "الليلة"، واستقبله جمهوره بالتصفيق وترديد كلمات الأغنية معه.





وقدم الهضبة خلال الحفل باقة كبيرة ومتنوعة من أغنياته التى قدمها خلال مشواره الغنائى، بالإضافة إلى أغانى ألبومه الجديد الذى حمل اسم "سهران"، وحضر الحفل عدد من نجوم الرياض أبرزهم هانى رمزى لاعب منتخب مصر السابق، ووليد صلاح الدين لاعب الأهلى السابق، والإعلامى كريم حسن شحاتة.





وكان عمرو دياب طرح ألبومه الجديد "سهران" مؤخرا، ويضم 12 أغنية جديدة، بالإضافة إلى 4 أغنيات تم طرحها منفردة فى الصيف.





كما تصدر ألبوم "سهران" للنجم عمرو دياب قائمة الأعلى استماعًا، ومبيعًا فى العالم العربي، حيث أعلنت الصفحة الرسمية لجائزة "ميوزيك أوورد" العالمية، عبر موقع "تويتر"، تصدّر الألبوم مبيعات متجر "آى تيونز" الإلكترونى على مستوى الوطن العربي.





وفجر الهضبة عمرو دياب مفاجأة فى ألبومه الجديد سهران، حيث تعاون لأول مرة مع ابنته جانا فى تلحين وغناء أغنية بعنوان "جميلة"، وقدمت مقطع باللغة الإنجليزية بها، وهى من كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وجانا عمرو دياب.





وتعاون عمرو دياب فى الألبوم مع الشعراء تامر حسين وخالد تاج الدين وأيمن بهجت قمر وأحمد المالكى وتركى آل الشيخ، ومن الملحنين عمرو مصطفى ومحمد يحيى وشريف بدر وعزيز الشافعى.





وشهدت الأيام الماضية ترويج عمرو دياب للألبوم بعدما طرح برومو أكثر من أغنية منهم "عم الطيب" و"يا روقانك" و"هيعيش يفتكرنى"، وذلك بعدما كشف عن البوستر الرسمى للألبوم الذى يتضمن 14 أغنية، وذلك بعدما طرح الهضبة على مدار الصيف الماضى 6 أغانٍ بشكل منفرد، وهم "أول يوم فى البعد"، "يوم تلات"، "قدام مرايتها"، "بحبه"، "أنا غير" و"يحيرك".