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الحاصل على ذهبية بطولة أبوجا: مصر من الدول المصنفة عالميأ فى رفع الأثقال..فيديو

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:57 ص
هشام عشماوى
هشام عشماوى
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آيات أحمد
قالت فاطمة عمر، الحاصلة على فضية بطولة أبوجا المفتوحة لرفع الأثقال، إن البطولة كانت كأس عالم مفتوح لكل الدول وحضر فى البطولة أكثر من 22 دولة،  لافتة إلى أنها تأهلت فى البطولة من خلال نيجيريا.

وأشارت فاطمة عمر، خلال حديثها ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، إلى أن نيجيريا من الدول التى تعانى من الملاريا وجوها متقلب لذلك واجهت بعض الصعوبات أثناء المشاركة فى البطولة.

ومن جانبه قال محمد صبحى الحاصل على ذهبية بطولة أبوجا المفتوحة لرفع الأثقال، إن من أقوى الدول التى يتم مواجهتها هى الصين ومصر ونيجيريا وإيران فى رفع الأثقال للرجال.

وتابعت أن مصر من الدول المصنفة عالميأ أنها من ضمن المستويات الأربعة الاوائل فى رفع الأثقال.

وأوضح أنهم سيشاركون فى أولمبياد طوكيو، مضيفاً أنه سيشارك للمرة السادسة هذا العام. 

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