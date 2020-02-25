AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إعلان خطير من الكويت عن كورونا.. وإيران متهمة بالتستر

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:05 ص
الأمن في مطار الكويت
الأمن في مطار الكويت
Advertisements
محمد علي

أفادت وسائل إعلام متفرقة، بأن دولة الكويت، قد أعلنت ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا الجديد، ليصل إلى  8 حالات، مشيرة، إلى أن جميع المصابين قدموا من إيران، التي تحولت لبؤرة وباء للدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط.


وألقت صحف دولية باللوم على إيران، متهمة إياها بالتستر على الخبر أولًا، ثم عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقفه ثانيًا، وهو ما  أدى من خلالها إلى إنتشاره في دول العرب المجاورة.


وخلال الساعات الماضية، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا.


وسوف يتم منع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى دولة الكويت ممن كانوا متواجدين في هذه الدول خلال الأسبوعين الماضيين، في حين سيخضع أي كويتي للحجر الصحي لمدة أسبوعين.


وكانت الكويت علقت في وقت سابق جميع الرحلات الجوية من وإلى العراق بسبب كورونا أيضا، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".


وألغت الكويت حفل العيد الوطني بسب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.


وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في الكويت 8 حالات، بينما سجلت كوريا الجنوبية 763 إصابة وسجلت إيطاليا 8 حالات وفاة وما يربو على 220 حالة إصابة.


كما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، وقف جميع رحلاتها الجوية إلى إيران حتى إشعار آخر، بعد كورونا.


ووصل عدد الوفيات بالفيروس في إيران، إلى 14 شخصا، فيما أصيب أكثر من 61 آخرون، في ظل أرقام مختلفة أعلن عنها نائب برلماني إيراني، قال إن الحكومة لاتقول الحقيقة وأن عدد القتلى بكورونا وصلوا 50.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا يحصد الأرواح.. وفاة 2233 وأكثر من 75 ألف مصاب بالصين.. المخاوف تتلاعب بالأسواق العالمية.. والفيروس يربك الإيرانيين وإجراءات للحد من انتشاره.. الصحف السعودية اليوم

الكويت: منع دخول أى فرد أقام فى إيران خلال الأسبوعين الماضيين بسبب كورونا

قرار عاجل من لبنان بعد تفشي فيروس كورونا في إيران

تحرك عاجل للكويت ضد انتشار فيروس في إيران

بعد ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في إيران والصين.. الأردن تتخذ إجراءات احترازية

الكويت توقف الرحلات الجوية من وإلى العراق بعد تفشي فيروس كورونا

ترشيحاتنا

انفعلت امبارح.. رامي صبري يعود لتشجيع الزمالك من جديد

اعتزال التشجيع وكوميكسات وتأنيب.. سخرية نجوم الفن والرياضة من انسحاب الزمالك.. شاهد

في ذكرى رحيل أحمد عقل.. قصة خلافه مع عادل إمام

المخلب الأسود.. وسائل إعلام تركية تؤكد مقتل قائد جيش أردوغان في ليبيا

بعد انسحاب الزمالك.. وليد سليمان في أحدث ظهور له مع زوجته.. شاهد

أخبار الفن.. جوهرة ترقص بـ العباية مع زياد برجي داخل شقة.. رامي صبري يعود لتشجيع الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فولكس فاجن تعلن خصم 30 ألف جنيه في سعر volkswagen golf

أيهما أجمل.. رانيا يوسف تتألق بإطلالتين متشابهتين.. صور

بعد 63 عاما من الانطلاق.. شيفروليه امبالا تودع العالم وتوقف الإنتاج