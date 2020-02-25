إعلان خطير من الكويت عن كورونا.. وإيران متهمة بالتستر

أفادت وسائل إعلام متفرقة، بأن دولة الكويت، قد أعلنت ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا الجديد، ليصل إلى 8 حالات، مشيرة، إلى أن جميع المصابين قدموا من إيران، التي تحولت لبؤرة وباء للدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط.





وألقت صحف دولية باللوم على إيران، متهمة إياها بالتستر على الخبر أولًا، ثم عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقفه ثانيًا، وهو ما أدى من خلالها إلى إنتشاره في دول العرب المجاورة.





وخلال الساعات الماضية، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا.





وسوف يتم منع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى دولة الكويت ممن كانوا متواجدين في هذه الدول خلال الأسبوعين الماضيين، في حين سيخضع أي كويتي للحجر الصحي لمدة أسبوعين.





وكانت الكويت علقت في وقت سابق جميع الرحلات الجوية من وإلى العراق بسبب كورونا أيضا، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".





وألغت الكويت حفل العيد الوطني بسب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.





وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في الكويت 8 حالات، بينما سجلت كوريا الجنوبية 763 إصابة وسجلت إيطاليا 8 حالات وفاة وما يربو على 220 حالة إصابة.





كما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، وقف جميع رحلاتها الجوية إلى إيران حتى إشعار آخر، بعد كورونا.





ووصل عدد الوفيات بالفيروس في إيران، إلى 14 شخصا، فيما أصيب أكثر من 61 آخرون، في ظل أرقام مختلفة أعلن عنها نائب برلماني إيراني، قال إن الحكومة لاتقول الحقيقة وأن عدد القتلى بكورونا وصلوا 50.