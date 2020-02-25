«القومي للمرأة» ينظم زيارة إلى مستشفى أبو الريش للأطفال

نظم مركز تنمية المهارات بالمجلس القومى للمرأة، زيارة أمس إلى مستشفى أبو الريش للأطفال بالمنيرة لإهداء الأطفال المقيمين والمترددين إلى المستشفى، العرائس التى تم تنفيذها خلال البرنامج التدريبي "عروستي"، الذى نظمه المركز بمشغل فرع المجلس بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع مبادرة عروستي للمهندسة إيمان السعيد.





حضر الزيارة الدكتورة أحلام حنفي، عضو المجلس ومقررة لجنة الصحة، وماجدة محمود، مقرر فرع المجلس بمحافظة الجيزة، وداليا سعيد من مركز تنمية المهارات، وعدد من المتدربات، وكان في استقبالهن الدكتورة منى الغمراوي مديرة المستشفى.





تضمنت الزيارة جولة تفقدية بالمستشفى، وتم توزيع العرائس على الأطفال مما خلق جوًا من البهجة والسعادة بوجوههم، وأبدى الحضور سعادتهم بالتطورات الجديدة التى شهدتها المستشفى، وعبروا عن دعمهم ومساندتهم لما تقدمه المستشفى من خدمات، كما أبدت المتدربات استعدادهن الكامل للمشاركة في الفعاليات التى تقيمها إدارة المستشفى للأطفال خلال أيام الترفيه والحفلات والمناسبات.





جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي "عروستي" يهدف إلى اهتمام المجلس بتشجيع الشابات صاحبات مبادرات المهارات الفردية، فى إطار مشروع التمكين الاقتصادى والتوعية للمرأة الوافدة والمرأة المصرية، واستهدف عددًا من السيدات المصريات والوافدات من "اليمن والسودان وإريتريا"، حيث تم تدريبهن على جميع خطوات صنع العروسة التى يتم وضعها على حامل المحاليل بمستشفيات الأطفال خلال تلقيهم العلاج لرسم البسمه على وجوههم ، وقد نتج عن هذا التدريب انتاج 120 عروسة، واستمر نحو أسبوعين.