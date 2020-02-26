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مرأة

فستان بسعر خيالي .. إطلالة مبهجة لـ ميلانيا ترامب في الهند.. شاهد

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 05:09 م
ميلانيا ترامب في
ميلانيا ترامب في الهند
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رشا عوني
تألقت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب خلال مشاركتها في الزيارة الرسمية إلى الهند برفقة زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وابنته  إيفانكا بفستان أبيض مميز مزين بالورود. 

وظهرت ميلانيا ترامب في الهند بفستان من تصميم كارولين هيرير ووصل سعره إلى 1807 دولارات . 

وزينت ميلانيا ترامب فستانها المبهج بحزام أحمر جلد على الخصر، فيما يعد أحد أسرار أناقة ميلانيا ترامب فعادة ما تنسق الحزام على الخصر مع العديد من الاستايلات ما يجعل شكل إطلالتها أفضل وأكثر أناقة . 

ونجحت ميلانيا ترامب في خطف الأنظار بإطلالتها المميزة، فمنذ دخولها البيت الأبيض وأصبحت زوجة الرئيس الأمريكي، وتغير تماما ذوقها في الملابس، وتختار دومًا الملابس الأنيقة المحتشمة والفخمة باهظة السعر  . 
فستان بسعر خيالي .. إطلالة مبهجة لـ ميلانيا ترامب في الهند.. شاهد
فستان بسعر خيالي .. إطلالة مبهجة لـ ميلانيا ترامب في الهند.. شاهد
فستان بسعر خيالي .. إطلالة مبهجة لـ ميلانيا ترامب في الهند.. شاهد
فستان بسعر خيالي .. إطلالة مبهجة لـ ميلانيا ترامب في الهند.. شاهد
فستان بسعر خيالي .. إطلالة مبهجة لـ ميلانيا ترامب في الهند.. شاهد
فستان بسعر خيالي .. إطلالة مبهجة لـ ميلانيا ترامب في الهند.. شاهد
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