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رياضة

تعديل موعد مباراة المصري أمام نهضة بركان في الكونفدرالية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:02 م
المصري أمام نهضة
المصري أمام نهضة بركان
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عمرو أبوبكر
تلقت إدارة نادي المصري البورسعيدي، خطابًا رسميًا من لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بتعديل موعد مباراة المصري البورسعيدي ونهضة بركان المغربي، في ذهاب دور الثمانية من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وتقام المباراة في التاسعة مساء الأحد المقبل، على ستاد السويس الجديد، بدلا من الثامنة مساء.

وكانت بعثة الفريق المغربي وصلت اليوم، وكان في استقبال البعثة التي تضم 36 فردا ويرأسها نائب رئيس نادي نهضة بركان عبد المجيد مضران، وفد من مسؤولي نادي المصري .و
تقدم وفد المصري محمد كمال مدير العلاقات العامة، واللواء نادر مراد مدير أمن النادي، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الشؤون الإدارية والمركز الإعلامي والعلاقات العامة بالنادي.

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