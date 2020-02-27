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رياضة

حقيقة إصابة ألكسيس سانشيز بفيروس كورونا

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:25 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبر إصابة التشيلي ألكسيس سانشيز، جناح نادي إنتر الإيطالي، والمعار من صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بفيروس كورونا.

ونشرت قناة "كانال دي فوتبول" التشيلية، عبر حسابها على "تويتر"، تغريدة أوضحت أن نادي إنتر الذي يلعب بصفوفه سانشيز، سيلعب مباراته أمام لودوجورتس البلغاري في الدوري الأوروبي خلف الأبواب المغلقة، بدون جمهور، بسبب فيروس كورونا، ليترجمها البعض بشكل خاطئ، بإصابة سانشيز بمرض كورونا، وهو أمر غير صحيح.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وأعلن إقامة مباراة فريقي إنتر الإيطالي ولودوجورتس البلغاري من دون جمهور، في إياب دور الـ 32، لبطولة الدوري الأوروبي.

وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بخوض المباراة، والتي تقام على ستاد جوزيبي مياتزا، معقل فريق الإنتر، بدون جمهور، بسبب تفشي فيروس كورونا في إقليم ميلانو، وحصده للعديد من الأرواح .

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن جميع المباريات الأخرى في دور الـ 32، لبطولة الدوري الأوروبي، ستقام بشكل طبيعي بدون قيود على حضور الجماهير.

يذكر أنه قد تم تأجيل العديد من المباريات في إيطاليا بمختلف دورياتها، بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث تم تأجيل 4 مباريات هذا الأسبوع في بطولة الدوري الإيطالي.
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