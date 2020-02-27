حقيقة إصابة ألكسيس سانشيز بفيروس كورونا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبر إصابة التشيلي ألكسيس سانشيز، جناح نادي إنتر الإيطالي، والمعار من صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بفيروس كورونا.
ونشرت قناة "كانال دي فوتبول" التشيلية، عبر حسابها على "تويتر"، تغريدة أوضحت أن نادي إنتر الذي يلعب بصفوفه سانشيز، سيلعب مباراته أمام لودوجورتس البلغاري في الدوري الأوروبي خلف الأبواب المغلقة، بدون جمهور، بسبب فيروس كورونا، ليترجمها البعض بشكل خاطئ، بإصابة سانشيز بمرض كورونا، وهو أمر غير صحيح.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وأعلن إقامة مباراة فريقي إنتر الإيطالي ولودوجورتس البلغاري من دون جمهور، في إياب دور الـ 32، لبطولة الدوري الأوروبي.