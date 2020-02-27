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رياضة

تعرف على جوائز الأفضل بالبطولة العربية لرجال الكرة الطائرة

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:11 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية رقم 38 لأندية الكرة الطائرة، جوائز أفضل اللاعبين بالبطولة التي أقيمت خلال الفترة من 19 وحتى 27 فبراير الجاري.

وحصد عبد الله عبد السلام لاعب الأهلي جائزة أحسن معد، كما حصل رضا هيكل نجم الزمالك على جائزة أحسن لاعب مركز 2، وحصد محمد عادل نجم الأهلي على جائزة أحسن لاعب مركز 3، فيما حصل محمد محسن نجم الزمالك على جائزة ثاني أحسن لاعب مركز 3، فيما توج أحمد صلاح نجم الأهلي بجائزة أحسن لاعب في البطولة.

وتوج الأهلي بلقب البطولة العربية عقب فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 3 - 0.
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