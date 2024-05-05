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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل شباب القليوبية يتابع المشروعات الإنشائية والاستثمارية بالقناطر الخيرية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، عددا من مراكز الشباب والأندية بإدارة القناطر الخيرية، حيث تفقد لتفقد الأعمال الإنشائية والمشروعات الاستثمارية بنادى القناطر الخيرية ومركزى شباب دار الكتب ومنشأة الأهالى.


بدأت الجولة بمتابعة الأعمال الانشائية وتطوير البنية التحتية بنادى القناطر الخيرية بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذى، وتضمنت متابعة آخر تطورات عملية إنشاء صالة الألعاب الفردية والمنازلات والتى يتم تطويرها من الموارد الذاتية للنادى بتكلفة مالية تبلغ مليون و800 ألف جنيه، اعقبها تفقد تشغيل حمام السباحة النصف اوليمبي والذى تم إنشاؤه بنظام الاستثمار بحق الانتفاع b.o.t ، كما تم تفقد اعمال تطوير المقصورة الرئيسية للملعب الرئيسى لكرة القدم، والتى يتم تطويرها ورفع كفاءتها من الموارد المالية للنادى.


بينما فى مركزى شباب دار الكتب، ومنشأة الأهالى تم تفقد عملية إنشاء مبنى إدارى بمركز شباب دار الكتب، ومبنى إدارى بمركز شباب منشأة الأهالى ، ضمن الخطة الاستثمارية لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بتكلفة انشائية تبلغ 4 ملايين جنيه بواقع 2 مليون جنيه لكل مركز، وتبين خلال المتابعة تنفيذ الأعمال بنسبة انجاز 60% ، وكلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الإدارة الهندسية بالمديرية لمتابعة الأعمال وانجازها وفقا للبرنامج الزمنى.


وفى هذا الصدد  أشار الصبروط إلى أن الطفرة الانشائية التى تشهدها مراكز الشباب والاندية على مستوى الجمهورية ، تأتى وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بضرورة التأكيد  والاهتمام بملف  الطرح الاستثماري بنظام  حق الانتفاع واستثمار المساحات الغير مستغلة دون التأثير على الأنشطة.

القليوبية وكيل وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة القناطر الخيرية إدارة القناطر الخيرية

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