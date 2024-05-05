غرق شاب وإنقاذ شقيقه بطور سيناء

لقي شاب مصرعه غرقا في شاطئ القمر بطور سيناء أثناء نزوله للاستحمام هو وشقيقه المعيد بكلية الهندسة جامعة الملك سلمان الدولية .

تلقي اللواء محمد العناني مدير امن جنوب سيناء بلاغ يفيد بغرق الشاب محمود محمد عبد الفتاح ٢٧ سنة أثناء نزوله للسباحة برفقة شقيقة معتز محمد عبدالفتاح المعيد بكلية هندسة الحاسب بجامعة سلمان الدولية حيث انزلق الشقيقين في منطقة عميقة بشاطئ القمر

وقال شهود عيان إن الشقيقين كان يسبحان وسقط في منطقة عميقة بها تيارات مائية .

وقد حاول المنقذ الشاب طه صقر الذي رغم إصابته و إجراؤه عملية جراحية في مفصل الكتف غامر وحاول إنقاذ الشقيقين وتمكن من انقاذ الشقيق الأصغر .

وقال الشاب طه صقر المنقذ أنه رغم إصابته سارع لإنقاذ الشقيقين مشيرا أنه رغم خروجه من عملية دقيقة في مفصل الكتف الشهر الماضي فإنه حياة الشابين و إنقاذهما كان هدفه الأول وأنه حزين أنه لم يتمكن من انقاذ الشقيق الأكبر .

وقد نقل معتز محمد عبد الفتاح لمستشفي طور سيناء العام في حالة اعياء شديدة وتم إدخاله العناية المركزة إلي أن تحسنت حالته الصحية وجاري البحث عن جثة الشقيق الأكبر .

وقال مصادر أن الشقيق الذي غرق في البحر كان في زيارة لشقيقه هو ووالده ولكن كان القدر في انتظاره وان يغرق في طور سيناء .

تم تحرير محضر بالواقعة و اخطار النيابة العامة لتولي التحقيق .

منطقة شط القمر والنجوم

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