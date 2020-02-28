مجدي يعقوب يكشف عن هوية مصمم المستشفى الجديد .. فيديو

كشف الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، عن هوية مصمم مستشفى أسوان للقلب، قائلا:" مصمم المستشفى هو المصمم المعماري العالمي نورمان فوستر".





وأضاف يعقوب خلال لقائه على هامش تكريمه في الإمارات مع الإعلامية منى الشاذلي لبرنامج "معكم" عبر فضائية "cbc"، أن التصميم الذي قام بتنفيذه جميل، مشيرا إلى أنه صمم المستشفى على شكل "مركب في النيل" بأسوان وعلى شكل هرم.





وتابع الدكتور مجدي يعقوب،:" دائما ما أتذكر القوة البشرية التي تحرك المستشفيات"، مضيفا:" التصميم سبب لي السعادة من أجل راحة الناس الذين يعملون فى المستشفى والأهم من ذلك راحة المرضى".





وأكمل :" كل غرفة مريض داخل المستشفى تطل على الشكل الهرمي، وذلك المنظر جميل"ز





وقال يعقوب أنه خلال فترة النقاهة للمريض يجب ان ينظر إلى مناظر جميلة، مؤكدا ان من قام بتنفيذ تصميم إنشاءات شركة "apple" هو نفس الشخص.