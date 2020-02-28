AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول تعليق من أرتيتا على خروج أرسنال من الدوري الأوروبي

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:40 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل

وصف المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي آرسنال، خسارة فريقه في الوقت القاتل على يد فريق أولمبياكوس اليوناني، بالقاسية والمؤلمة.

النادي اليوناني انتصر على الجانرز بهدفين لهدف على ملعب "الإمارات"، ضمن لقاءات إياب دور الـ32 باليوروباليج؛ ليودع فريق المدفعجية المسابقة.

وقال أرتيتا في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "ما حدث مؤلم للغاية، كان لدينا أحلام في هذه المسابقة، لقد كانت مسابقة مهمة للغاية بالنسبة لنا، ولكن هذه المباراة كانت صعبة للغاية".

وأضاف: "لقد حاولنا التقدم في النتيجة وقدمنا كل ما لدينا، ولكن الهجوم أمام فريق يدافع بـ10 لاعبين أمر صعب للغاية".

وواصل: "شعرت أننا خلقنا فرصًا كافية لتحقيق الفوز، ولكن لم نتمكن من استغلالها، وكان يجب علينا اللعب بشكل أفضل في الخمس دقائق الأخيرة".

وأتم: "اللاعبون كانوا يدركون أنّ هذه المباراة ستكون صعبة، لقد كانت صعبة وقاسية، نشعر بخيبة أمل كبيرة للغاية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميًا.. أرتيتا مديرا فنيا لـ آرسنال

معلومات لا تعرفها عن أرتيتا المدير الفني الجديد لـ آرسنال

أرسنال يدرس استعارة جون ستونز من مانشستر سيتي

الدوري اليوناني.. كوكا يقود أوليمبياكوس للفوز على أتروميتوس بهدف +90

كوكا في مهمة جديدة مع أولمبياكوس ضد لاميا في كأس اليونان

الدوري الأوروبي.. آرسنال يفشل في الوصول إلى شباك أولمبياكوس بالشوط الأول

ترشيحاتنا

تعرف على سبب انقلاب قطار "الاسكندرية - مطروح".. صور

بعد وفاته.. تعليق صورة الرئيس الراحل حسنى مبارك فى محطة سكك حديد ألمانيا

موقع تذكرتي يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك بشأن مباراة الترجي

الوحيد في العالم.. رئيس وزراء ولد وتوفي يوم 29 فبراير

بعد إصابتها بـ ورم.. تامر أمين يوجه رسالة لـ شيرين على الهواء.. شاهد

رد الأزهر على تعليق السعودية لتأشيرات العمرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوحيد في العالم.. رئيس وزراء ولد وتوفي يوم 29 فبراير

كريم بامبو يحتفل بحفل زفافه في حفل عائلي قبل لقاء الترجي .. صور

شاب عشريني قرر تناول الوجبات السريعة يوميًا لمدة أسبوعين.. والنتيجة مؤسفة