أول تعليق من أرتيتا على خروج أرسنال من الدوري الأوروبي

وصف المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي آرسنال، خسارة فريقه في الوقت القاتل على يد فريق أولمبياكوس اليوناني، بالقاسية والمؤلمة.

النادي اليوناني انتصر على الجانرز بهدفين لهدف على ملعب "الإمارات"، ضمن لقاءات إياب دور الـ32 باليوروباليج؛ ليودع فريق المدفعجية المسابقة.

وقال أرتيتا في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "ما حدث مؤلم للغاية، كان لدينا أحلام في هذه المسابقة، لقد كانت مسابقة مهمة للغاية بالنسبة لنا، ولكن هذه المباراة كانت صعبة للغاية".

وأضاف: "لقد حاولنا التقدم في النتيجة وقدمنا كل ما لدينا، ولكن الهجوم أمام فريق يدافع بـ10 لاعبين أمر صعب للغاية".

وواصل: "شعرت أننا خلقنا فرصًا كافية لتحقيق الفوز، ولكن لم نتمكن من استغلالها، وكان يجب علينا اللعب بشكل أفضل في الخمس دقائق الأخيرة".

وأتم: "اللاعبون كانوا يدركون أنّ هذه المباراة ستكون صعبة، لقد كانت صعبة وقاسية، نشعر بخيبة أمل كبيرة للغاية".