apple تخسر 12 مليار دولار بسبب هذا الهاتف

لك أن تتخيل أن شركة عملاقة وعريقة مثل آبل الأمريكية خسرت 12 مليار دولار دون أى ذنب، لأن السبب الرئيسى فى ذلك هو فيروس كورونا الذى ظهر وتفشى فى الصين، وبسببه أغلقت معظم المصانع ضمن إجراءات الحكومة الصينية للحد من إنتشار الفيروس.





وبحسب موقع فون آرينا التقنى، كان سعر أسهم آبل 318.79 دولار فى الأسبوع الماضى، والتى نزلت إلى $273.52 جراء توابع فيروس كورونا، مما يعنى أن الصانع الأمريكى خسر 45.27 دولار فى كل سهم بمعدل خسارة 14.2%.





وكان المخطط طرح الهاتف فى شهر مارس فى الحدث الثانى لـ بعد حدثها الأبرز الذى ينطلق دومًا فى شهر سبتمبر، ولكن هناك عقبات فادحة ستواجه آبل، أهمها عدم تمكنها من توفير عدد كافى من نسخ iphone 9 لتوزيعها فى كل متاجرها حول العالم، مما يعنى فشل الهاتف الأرخص فى تاريخ آبل من قبل طرحه بسبب كورونا.





يُذكر أن شاشة iphone 9 ستأتى بنفس الشكل التقليدى لهواتف آيفون ولكن بتحسينات طفيفة، بالإضافة للمعالج القوى A13 الأحدث من أبل، وذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت، وليس هذا فقط، بل سيصدر الهاتف فى 3 نسخ وهى 64 و 128 و256 جيجابايت، وسيبدأ سعره من 399 دولارًا ، وبدون ميزة 3D Touch.





أما أحد أبرز العيوب فى الهاتف هو عدم احتوائه على ميزة Face ID كما أشيع من قبل، كما أنه يأتى بنفس قياس شاشة iphone 8، الأمر الذى يعني احتمالية تشابه التصميم بصورة كبيرة رغم مرور سنوات عدة عليه منذ ظهوره، كما أن الشاشة لن تحتوى على ميزة دون ميزة 3D Touch.