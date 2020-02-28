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ثقافة

غدا.. جمعية محبى الأطرش تكرم "قيس عبد الفتاح" و "آمال رمزى"

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:50 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تقيم جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، احتفالية لتكريم  الفنانة "آمال رمزى" والفنان " قيس عبد الفتاح " فى السابعة من مساء غدا السبت بفندق سفنكس ( ٨ شارع مجلس الشعب).

بحضور الفنانين "مديح حمدي، سيف عبد الرحمن، محمد صلاح"، ولفيف من أبناء زمن الفن الجميل، ويقدم نخبة من المطربين والمطربات، باقة متنوعة من أغانى الموسيقار فريد الأطرش وكبار نجوم الطرب، كما يلقى عدد من الشعراء أحدث قصائدهم.

بلغ رصيد الفنان قيس عبد الفتاح، أكثر من ٢٠٠ عملا فنيا، ما بين أعمال مسرحية وسينمائية وإذاعية، نذكر منها مشاركته مع الفنانة سعاد حسني فى فيلم "خلى بالك من زوزو"، والفنان عبد الحليم حافظ فى فيلم " أبي فوق الشجرة"، والفنان عادل إمام فى فيلم "علي باب الوزير"،  وله العديد من الأعمال المسرحية أيضا مع كبار النجوم، وفى التسعينيات اتجه للعمل فى مسلسلات وسهرات وأفلام التليفزيون ومن أهمها مسلسل "صرخة أنثى" عام ٢٠٠٧، ومسلسل "مسألة كرامة" عام ٢٠١١، كما شارك فى المسرحية التليفزيونية "عائلة سعيدة جدًا" مع الفنان أمين الهنيدى والفنانة زبيدة ثروت عام ١٩٨٥.

أما الفنانة أمال رمزي فقد بلغ رصيد أعمالها ٣٠ مسرحية، منها " البجامة الحمراء، حكاية 3 بنات، وحب ورشوة ودلع، وواحدة بواحدة، والكلامنجية، وعبود عبده عبود، الطرطور، والزوج أول من يلعب، وإزاى الصحة"، كما بلغ رصيدها السينمائى ٢٧ فيلما منها "سفاح النساء، والقرداتي، والتوت والنبوت، البعض يذهب للمأذون مرتين، للرجال فقط، بديعة مصابني، أصعب جواز، تحدي الأقوياء، فتوة الناس الغلابة" ومن المسلسلات "الكهف والوهم والحب، أيام المنيرة، النهر والحب، بابا نور".
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