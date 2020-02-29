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تعطي نتائج مدهشة.. أطعمة ومشروبات طبيعية لحل مشاكل القولون

السبت 29/فبراير/2020 - 02:23 ص
اطعمة ومشروبات طبيعية
اطعمة ومشروبات طبيعية لحل مشاكل القولون
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رضوى حسام
يعاني العديد من الاشخاص من مشاكل صحية في القولون، ويعتبر القضاء على مشاكل القولون من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير منا، ولا يعلم معظمنا كيفية القضاء على الآلام الخاصة به، وتناول العقاقير الطبية يعتبر أمر غير آمن كونه يؤثر كثيرا على المعدة.

لحسن الحظ كشف موقع "  bold sky  " عن بعض المشروبات والاطعمة الطبيعية التي تعمل على علاج مشاكل القولون، فهناك مجموعة من العلاجات المنزلية، وتشمل ما يلي: 

- تناول كوب من مشروب الكركم الذي يحتوي على مادة الكركمين التي تساعد في التصدى لمشاكل القولون، بالإضافة إلى ذلك له دور هام في القضاء على الالتهابات المزمنة الموجودة في المعدة.
- تناول مشروب الحليب بالعسل ضروري لتهدئة المعدة، لأنه يحتوي على مواد مضادة للبكتريا التي تقلل من التهاب القولون.
- كما يساعد تناول الزبادى في تقليل آلام القولون.
- وكذلك تناول التمر والذي يحتوي على المواد المضادة للأكسدة، والذي يساعد في 
- التخلص من مشاكل التهابات القولون.

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