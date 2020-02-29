أغرب من الخيال..أحمد السقا يكشف عن تاريخ ميلاده فى يوم كبيس.. شاهد

قال الفنان أحمد السقا، إنه ولد يوم 29 فبراير وان هذا التاريخ لا يأتي إلا كل أربع سنوات فقط.





وأضاف الفنان أحمد السقا خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، أنه يحتفل بعيد ميلاده فى كل عام يوم 1 مارس مع عائلتة معللا أن والده ولد فى 1 مارس ووالدته فى 7 مارس وابنته فى 7 مارس.





ووجهت الفنانة منى زكي رسالة للفنان أحمد السقا خلال برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، قائلة "كل سنه وانت طيب يا أحمد..وأحمد السقا من أكرم الناس اللى ممكن تقابلها فى حياتك كلها..وأحمد كريم جدا جدا".





وتابعت الفنانة منى زكي، أن هناك علاقة قوية تربطها بالفنان أحمد السقا منذ زمن طويل، مشيرة إلى أن هناك علاقة قوية بين العائلتين، مضيفة أن السقا أصبح أهدي وأعقل مما كان عليه فى السابق.





ورد الفنان أحمد السقا على الفنانة مني زكي، قائلا "وانتي طيبة يا مني..وربنا يعزك ديما يارب..ودي أحلى مفاجأة من البرنامج بجد".