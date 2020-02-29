نابولي يستضيف تورينو بـ الدوري الإيطالي





ويسعى فريق نابولي بقيادة مدربه جنارو جاتوزو لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للاقتراب من المربع الذهبي.





على الجانب الآخر يسعى فريق تورينو لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نابولي للابتعاد عن مراكز الهبوط.





ويحتل فريق نابولي المركز المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ 36 نقطة، بينما يتواجد تورينو في المرز الـ 14 بـ 27 نقطة.





ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي لاتسيو مع بولونيا، أودينيزي مع فيورنتينا.

يستضيف فريق نابولي نظيره تورينو، اليوم، السبت، في العاشرة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الجولة الـ26، من مسابقة الدوري الإيطالي.