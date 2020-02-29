خليكو في بلدكو.. أحمد موسى: اتصلوا بهذا الرقم عند الإصابة بحالة كورونا

نصح الإعلامي أحمد موسى المواطنين بضرورة الإتصال بالخط الساخن لمنظومة الشكاوي الموحدة 16528، فى حالة وجود اى أعراض او الاشتباه فى مصابين بفيروس كورونا.





وأشار موسى إلى أنه سيتم تأجيل عقد القمة العربية بسبب فيروس كورونا، لافتا إلى أن السعودية أوقفت العمرة مؤقتا بسبب فيروس كورونا.





وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"نشر الشائعات الخاطئة عن فيروس كورونا يضر ويقلق الملايين، مطالبا المواطنين بضرورة توخي الحذر والترويج لأكاذيب.





وأردف موسى:"لو المواطن قاعد في بلده ولم يختلط بأشخاص قادمين من السفر يبقى الفيروس هيجيله منين".



