أحمد موسى: بيان إثيوبيا يخالف ما ذكرته أمريكا.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إثيوبيا أعلنت ملء بحيرة السد بالتوازي مع استكمال بناء سد النهضة الأمر الذي يتنافي مع الدولة الراعية للمفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية.





وكشف خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المُذاع على قناة «صدى البلد»، أن البيان الإثيوبي حول سد النهضة يُخالف ما ذكرته أمريكا حول مفاوضات السد حيث طالبت الولايات المتحدة من إثيوبيا بعدم ملء السد حتى يتم توقيع الاتفاق.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أنها مُلتزمة بالبقاء على اتصال مع الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا حتى توقيع الاتفاق النهائي حول سد النهضة.