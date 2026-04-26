فى حتة لوحدها طول الوقت .. محمد سامي يشيد بـ ساندرا نشأت وأعمالها

أشاد المخرج محمد سامي بزميلته المخرجة ساندرا نشأت، مؤكدًا مكانتها الخاصة في مشواره الفني، وذلك من خلال رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتب محمد سامي في منشوره على موقع "فيسبوك": "ساندرا نشأت بالنسبة لي في حتة لوحدها طول الوقت، كل مرة بتفرج على أي فيلم من إخراجها بستمتع".

وأعلن صانع المحتوى والفنان الشاب أحمد رمزي عن بطولته لمسلسل جديد تحت عنوان "فخر الدلتا"، بالتعاون مع ساندرا نشأت وهادي بسيوني، ومن تأليف عبد الرحمن جاويش.

وتُعتبر ساندرا نشأت واحدة من أبرز المخرجات في السينما المصرية، حيث قدّمت عددًا من الأعمال التي حققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا، وتميزت بأسلوب بصري خاص وقدرتها على تقديم دراما إنسانية قريبة من الجمهور، ما جعلها تحافظ على مكانة مميزة داخل الوسط الفني.