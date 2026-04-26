«الأفضل لم يأتِ بعد» .. هيفاء وهبي تتحدّى الظروف وتستعد لمرحلة فنية جديدة |تفاصيل
حمادة عبداللطيف: ما يفعله الزمالك فاق «الخيال» .. وينقصنا استقرار الأهلي
بعد 20 عامًا من الغياب.. أصالة نصري تتألق في باريس وتُحيي حفلًا استثنائيًا
دوي لإطلاق نار .. إجلاء الرئيس ترامب من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض
أعمال تعادل أجر الحج والعمرة لمن لا يستطيع.. الأزهر يوضح
إنجاز طبي جديد بجامعة بورسعيد .. أول استئصال قولون بالمنظار | تفاصيل
مصير أكبر عيار ذهب في تداولات اليوم .. تفاصيل
بعد وفاته.. تعرّف على أسرار في حياة النجم السوري أحمد خليفة نجم «باب الحارة»
انت مش لوحدك.. «جاليليو» يوجّه رسالة لـ شيكو بانزا: «كنت بحمّسك بس.. بنحبك جدًا وأنت غالي علينا
موعد عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الإجازة الرسمية في مصر
رحيل الفنان السوري أحمد خليفة بعد مسيرة حافلة في المسرح والدراما
رجالة الزمالك تتصدّر المشهد.. مصطفى يونس يُفجّر مفاجأة: لا أتمنى فوز الأهلي بالبطولة لهذه الأسباب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ابنة سامح عبدالعزيز تُطلق مشروع فيلم وثائقي لمسيرته الفنية والإنسانية في الذكرى الأولى لرحيله

المخرج سامح عبد العزيز
المخرج سامح عبد العزيز
أوركيد سامي

تستعد جميلة، ابنة المخرج الراحل سامح عبد العزيز، لإطلاق مشروع فني جديد يتمثل في فيلم وثائقي يهدف إلى توثيق مسيرة والدها الحافلة، سواء على المستوى الفني أو الإنساني، وذلك تزامنًا مع إحياء الذكرى الأولى لوفاته. ويأتي هذا المشروع بعد التجربة المؤثرة التي قدمتها من خلال فيلمها القصير "وجع الفراق"، الذي أهدته لروح والدها، وشارك في بطولته الفنان خالد الصاوي.

وفي خطوة تهدف إلى تقديم صورة متكاملة وأكثر عمقًا عن حياة المخرج الراحل، نشرت جميلة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" دعوة مفتوحة لكل من تعامل مع والدها خلال مراحل حياته المختلفة، سواء في فترة دراسته أو خلال مسيرته المهنية، للمساهمة في هذا العمل الوثائقي.

وأوضحت أنها تسعى إلى جمع شهادات حقيقية وقصص إنسانية مؤثرة، خاصة من أشخاص لم يظهروا في وسائل الإعلام من قبل، رغم دورهم المهم في حياة والدها. وتركز جميلة بشكل خاص على إبراز الجوانب الإنسانية التي ربما لم تُسلَّط عليها الأضواء سابقًا، من خلال مواقف وتجارب عاشها مع محيطه القريب في مواقع التصوير وخارجها.

وشملت دعوتها مختلف فئات العاملين في الوسط السينمائي، من فنانين وفنيين، إلى جانب عمال الديكور، وفنيي الإضاءة، والعاملين في الخدمات والمجاميع، مؤكدة أن لكل منهم قصة تستحق أن تُروى ضمن هذا العمل.

كما دعت كل من يمتلك صورًا أو مقاطع فيديو نادرة تجمعه بالمخرج الراحل في أي مرحلة من حياته إلى مشاركتها عبر الرسائل الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي، تمهيدًا لاستخدامها ضمن أحداث الفيلم. ويهدف هذا المشروع إلى تقديم توثيق شامل يُخلّد مسيرة سامح عبد العزيز، ويبرز أثره الفني والإنساني في ذاكرة من عملوا معه وعرفوه عن قرب.

صورة من الفندق

واقعة مثيرة للجدل .. إيقاف موظف مصري عن العمل في فندق بالسعودية وإحالته للتحقيق

البنزين

البنزين والسولار | موعد اجتماع لجنة التسعير في مصر

درجات الحرارة

الطقس غدا.. انخفاض مرتقب في درجات الحرارة وأمطار ورياح تضرب البلاد

إجازة في عيد العمال 2026

إجازة 3 أيام متواصلة.. بشرى للموظفين بشأن عطلة عيد العمال بعد قرار الحكومة

رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

المجني عليه

جرح 20 سم.. مدير مركز شباب أبو حماد بالشرقية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بسلاح أبيض

مجلس النواب

اشترت عربيات ودهب وشقق.. تفاصيل استيلاء موظفة حسابات على 17 مليون جنيه من عضو بالنواب

المكرونة

طريقة عمل المكرونة بالصلصة والريحان

اسماء ابو اليزيد

بـ فوتوسيشن من أمريكا .. أسماء أبو اليزيد تعلن قرب ولادتها

الخوخ

تحذير .. 6 كوارث تصيب الإنسان عند تناول الخوخ بهذه الطريقة

بالصور

بالبيجامة.. ياسمين صبري تستعرض جمالها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

محمود ياسين

مش هقدّم سيرة جدي.. وده حلمي مع عمرو دياب| محمود ياسين جونيور يُفجّر مفاجأة.. فيديوجراف

لميس الحديدي

هنجيب مأذون .. قصة حب محمود سعد ولميس الحديدي تشعل الجدل | فيديوجراف

مسلم

هحاسب بالقانون .. رد ناري من مسلم بعد اتهامات طليقته

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

