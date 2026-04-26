ابنة سامح عبدالعزيز تُطلق مشروع فيلم وثائقي لمسيرته الفنية والإنسانية في الذكرى الأولى لرحيله

تستعد جميلة، ابنة المخرج الراحل سامح عبد العزيز، لإطلاق مشروع فني جديد يتمثل في فيلم وثائقي يهدف إلى توثيق مسيرة والدها الحافلة، سواء على المستوى الفني أو الإنساني، وذلك تزامنًا مع إحياء الذكرى الأولى لوفاته. ويأتي هذا المشروع بعد التجربة المؤثرة التي قدمتها من خلال فيلمها القصير "وجع الفراق"، الذي أهدته لروح والدها، وشارك في بطولته الفنان خالد الصاوي.

وفي خطوة تهدف إلى تقديم صورة متكاملة وأكثر عمقًا عن حياة المخرج الراحل، نشرت جميلة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" دعوة مفتوحة لكل من تعامل مع والدها خلال مراحل حياته المختلفة، سواء في فترة دراسته أو خلال مسيرته المهنية، للمساهمة في هذا العمل الوثائقي.

وأوضحت أنها تسعى إلى جمع شهادات حقيقية وقصص إنسانية مؤثرة، خاصة من أشخاص لم يظهروا في وسائل الإعلام من قبل، رغم دورهم المهم في حياة والدها. وتركز جميلة بشكل خاص على إبراز الجوانب الإنسانية التي ربما لم تُسلَّط عليها الأضواء سابقًا، من خلال مواقف وتجارب عاشها مع محيطه القريب في مواقع التصوير وخارجها.

وشملت دعوتها مختلف فئات العاملين في الوسط السينمائي، من فنانين وفنيين، إلى جانب عمال الديكور، وفنيي الإضاءة، والعاملين في الخدمات والمجاميع، مؤكدة أن لكل منهم قصة تستحق أن تُروى ضمن هذا العمل.

كما دعت كل من يمتلك صورًا أو مقاطع فيديو نادرة تجمعه بالمخرج الراحل في أي مرحلة من حياته إلى مشاركتها عبر الرسائل الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي، تمهيدًا لاستخدامها ضمن أحداث الفيلم. ويهدف هذا المشروع إلى تقديم توثيق شامل يُخلّد مسيرة سامح عبد العزيز، ويبرز أثره الفني والإنساني في ذاكرة من عملوا معه وعرفوه عن قرب.