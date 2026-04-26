ياسمين صبري وخالد سرحان في كواليس «نصيب» .. واستئناف التصوير يكشف مفاجآت جديدة

استأنف الفنان خالد سرحان تصوير أحدث أعماله السينمائية فيلم “نصيب”، الذي تشاركه بطولته النجمة ياسمين صبري، وسط أجواء مليئة بالحماس، خاصة بعد تداول صور جديدة من كواليس العمل أظهرت مشهدًا لافتًا لحفل زفاف يجمع بطلي الفيلم، ما أثار فضول الجمهور حول طبيعة الأحداث.



الفيلم يضم نخبة من النجوم، من بينهم معتصم النهار، دنيا ماهر، مصطفى أبو سريع، وعمر الشناوي، وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد خالد أمين. ومن المنتظر أن تعلن الشركة المنتجة خلال الفترة المقبلة عن الموعد النهائي لطرح الفيلم في دور العرض.

وتشير الصور المتداولة من الكواليس إلى وجود خط درامي رومانسي داخل أحداث الفيلم، حيث يظهر بطلا العمل في مشهد زفاف، ما يلمّح إلى تطورات عاطفية مؤثرة ضمن سياق القصة، دون الكشف عن تفاصيلها الكاملة.

وعلى صعيد آخر، واصل خالد سرحان حضوره القوي في الدراما التلفزيونية، بعدما شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل وننسى اللي كان، إلى جانب النجمة ياسمين عبد العزيز. العمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد خبيري، ودار في إطار درامي مشوق حول عالم الشهرة وما يحمله من تهديدات خفية.

وتدور أحداث المسلسل حول نجمة تتعرض لسلسلة من المخاطر الغامضة، لتجد نفسها تحت حماية مقاتل محترف يعتزل عالم القتال، قبل أن تتطور العلاقة بينهما في إطار يجمع بين الإثارة والرومانسية، حيث تتداخل مشاعر الحب مع تحديات البقاء.

كما شهد موسم رمضان 2026 تألق خالد سرحان من خلال مشاركته في أكثر من عمل، من بينها مسلسل المداح، ليواصل بذلك حضوره المميز وتنوع أدواره بين السينما والدراما.