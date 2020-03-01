كوريا الجنوبية تسجل 376 إصابة بـ كورونا في يوم واحد.. والاشتباه بـ 32 ألف

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد المصابين لديها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، إلى 3526 حالة، بعد أن سجلت سجلت 376 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة فقط.





وبحسب "سكاي نيوز"، من بين الحالات الـ 376 الجديدة، اكتشف 333 حالة في مدينة دايجو فقط، بؤرة تفشي الفيروس في كوريا، بينما سجلت 26 حالة في مقاطعة جيونجسانج، وتوزع العدد المتبقى على مناطق متفرقة.





كما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن كورونا في كوريا الجنوبية 17 شخصا، وشفاء 30 فقط بعد تلقيهم العلاج.





وتجري السلطات الكورية فحص عينات 32 ألفا و422 حالة آخرين.



