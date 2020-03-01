مصرع صياد غرقا في نهر النيل بـ كفر الشيخ

لقي صياد مقيم بإحدى قرى دسوق بمحافظة كفر الشيخ، مصرعه غرقًا أثناء قيامه بالصيد بمركب في مياه نهر النيل.





وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل بناحية عزبة حماد التابعة لقرية محلة مالك بدسوق.





على الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري، والقيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وجرى انتشال جثة الغريق من مياه النيل، وتبين أنه "إبراهيم. ا"، 65 سنة، صياد.





وكشفت التحريات التي أشرف عليها العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بدسوق، أن المتوفى كان مستقلًا مركب الصيد الخاص بها، وانزلقت قدمه، ما أدى إلى سقوطه بالمياه ووفاته غرقًا.





تحُرر عن تلك الواقعة، المحضر رقم 1870 لسنة 2020م، إداري مركز دسوق.







