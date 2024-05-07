"زعلان من محمد صلاح".. حلمي طولان ضيف إيمان أبوطالب على الحياة

يحل الكابتن القدير حلمي طولان، نجم الزمالك السابق، ضيفا على الإعلامية إيمان أبوطالب، في حلقة خاصة من برنامجها بالخط العريض، على شاشة قناة الحياة، الجمعة المقبلة.

ويجيب طولان عن الأسئلة الصعبة ويرصد ويحلل أزمات الكرة في مصر، في الحلقة جديدة من البرنامج على شاشة تليفزيون الحياة.

كما أجاب طولان، عن الأسباب التي دفعته للتصريح بأن حسام حسن، لا يصلح لتدريب منتخب مصر، وعن أسماء المدربين المحليين الذي يرى أنها تؤدي عملها بشكل جيد.

وخلال الحلقة كشف حلمي طولان عن غضبه من نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، مؤخرا، كما رد على مطالب البعض باعتزال نجم الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا.

وتحدث طولان عن أزمة الكابتن أحمد سليمان عضو مجلس الزمالك مع إدارة النادي، مشيرا إلى أن بعض المتواجدين في إدارة نادي الزمالك ليسوا على المستوى اللي يليق بنادي الزمالك.

وأجاب طولان أيضا عن سؤال الإعلامية إيمان أبوطالب، بشأن رأيه في الأفضل فنيا.. هل محمد عبدالمنعم أم وائل جمعة؟.

وحكى نجم الزمالك السابق، كواليس فوزه على نادي الزمالك بخماسية، قائلا: لقيت تليفون من مسؤولين عن الحرس والقوات المسلحة خلي بالك لسه فيه شوط أنا بتفرج مع سيادة الريس.

واعتبر طولان، أن محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي "العظمة والتاريخ" وأن مصطفى شوبير هو "القادم بقوة الصاروخ"، وأن رمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي، ظلم نفسه.

ووجه طولان رسالة إلى الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قال فيها: يا حسين باشا أتمنى أن تتولى ملف الكرة في الزمالك ومحدش يبقى معاك.

كما أوضح المدرب القدير، الفرق بين إدارة خالد بيبو للكرة في النادي الأهلي وإدارة سلفه سيد عبدالحفيظ، كاشفا عن أسباب تراجعه عن التعاقد مع الأخير وقت تدريبه لحرس الحدود.

يذاع برنامج بالخط العريض، مع الإعلامية إيمان أبوطالب، الجمعة الثامنة مساء على شاشة تليفزيون الحياة.