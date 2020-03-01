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تداول 596 شاحنة و19 سيارة بموانئ البحر الأحمر

الأحد 01/مارس/2020 - 10:23 ص
تداول 596 شاحنة و19
تداول 596 شاحنة و19 سيارة بموانئ البحر الاحمر
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حسن غنيمة

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، عن تداول 596 شاحنة و19 سيارة، حيث يستعد الميناء لمغادرة السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهما 162 شاحنة و5 سيارات بينما استقبل الميناء أمس أربع سفن وهى أمانة، الحرية 2، عزيز اكسبريس، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 273 شاحنة و12 سيارة.


وفى ميناء نويبع، يستعد الميناء لاستقبال السفينتين سينا وبريدج وعلى متنهما 33 شاحنة فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية للسفينتين سينا وبريدج ( وصول وسفر ) وعلى متنهم 128 شاحنة وسيارتين بينما تغادر ميناء الغردقة العبارة كوين نفرتيتى.

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