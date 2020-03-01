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"عارفة بيتك وهجيبك".. تامر شلتوت يفجر مفاجأة عن ختم النمر.. فيديو

الأحد 01/مارس/2020 - 02:17 م
الفنان تامر شلتوت
الفنان تامر شلتوت
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فرح علاء الخولي

قال الفنان تامر شلتوت، إن أعماله الفنية التي قدمها أغلبها انحصر في دور الشر، وأن دخوله مسلسل "حكايتي" في رمضان 2019 كان عن طريق الصدفة ولم يسبق أن قرأ النص إلا أثناء العمل وبدء التصوير وفوجئ حينها أنه دور هيثم الشرير.


وتابع الفنان تامر شلتوت، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، أن لم يركز كثيرًا في أبعاد الشخصية أو ما سيكون تأثيرها على الجمهور، وإن أول ما تم عرض المسلسل وجدت حالة من الرواج والتعاطف والانفعال وكثير من المشاعر مع كل شخصية في العمل الدرامي "حكايتي".


وأضاف أنه في دور هيثم وجد حالة من الغضب عارمة من الجمهور لأنهم تعاطفوا كثيرًا مع "علي" الذي لعب دوره الفنان أحمد صلاح حسني، معقبًا أن من المواقف الطريفة التي تعرض لها بعد أسبوعين من المسلسل في رمضان وجد سيدة أوقفت سيارتها ونزلت قائلة: "عارف يا هيثم لو عملت حاجة لـ علي، هجيبك انا ساكنة هنا وهعرف اجيبك".


وأوضح أنه كان أثناء تمثيله دور هيثم كان كارهًا لشخصيته جدًا، ويشعر أنه غير معبر عنه تمامًا.


وأشار إلى أن دوره في مسلسل "ختم النمر" أيضًا من أدوار الشر وأن من حق الجمهور أن يكرهه بالفعل، مؤكدا أنه تربطه علاقة قوية وطيدة بالفنان أحمد صلاح حسني، وأن هناك الكثير من المفاجآت في شخصية "جو" في الحلقات القادمة.

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