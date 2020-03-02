اسعار صيانات وتشغيل نيسان صني nissan Sunny 2020

زاد الوعي لدى المستهلك المصري حول أسعار الصيانات بعد إعلان بعض شركات السيارات أسعار الصيانة لبعض الفئات خصوصا بعد الإعلان مؤخرا عن أسعار صيانات مرتفعة نسبيًا.





وأصبح التنافس الآن ليس مقتصرا علي أسعار السيارات بل أسعار الصيانات أيضًا، وفي هذا السياق قررت شركة نيسان أن تعلن تكاليف صيانها بداية من 10.000 كم حتي 80.000 كم وهي علي النحو التالي:









صيانة الـ 10.000 آلاف كم لسيارة نيسان صني 2020 مانيوال أو أوتوماتيك وهي:





1191 جنيها تقريبًا مع زيت 10000 كم





866 جنيها تقريبًا مع زيت 5000 كم





وتشمل : زيت محرك - تغيير فلتر زيت محرك – ترصيص.













سعر صيانة nissan sunny 2020 عند 60 ألف كم





صيانة 60,000 ألف كم نيسان صني 2020 مانيوال أو أوتوماتيك





2328 جنيها تقريبًا مع زيت 10000 كم





2003 جنيهات تقريبًا مع زيت 5000 كم





وتشمل: زيت محرك - فلتر زيت محرك - فلتر هواء - فلتر تكييف – ترصيص.









سعر صيانة نيسان صني 2020 مانيوال عند 80 ألف كم





صيانة 80,000 ألف كم نيسان صني 2020 مانيوال





3866 جنيها تقريبًا مع زيت 10000 كم





3541 جنيها تقريبًا مع زيت 5000 كم





وتشمل زيت محرك - فلتر زيت محرك - فلتر هواء - فلتر تكييف - بوجيهات -

سيور - مياه تبريد - زيت فرامل - زيت باور - زيت كرونة – ترصيص.





سعر صيانة نيسان صني 2020 أوتوماتيك 80 ألف كم





صيانة 80,000 ألف كم nissan sunny 2020 اوتوماتيك





4050 جنيها تقريبًا مع زيت 10000 كم





3726 جنيها تقريبًا مع زيت 5000 كم





وتشمل زيت محرك - فلتر زيت محرك - فلتر هواء - فلتر تكييف - بوجيهات - سيور - مياه تبريد - زيت فرامل - زيت باور – ترصيص.