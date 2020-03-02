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سيارات

اسعار صيانات وتشغيل نيسان صني nissan Sunny 2020

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:36 ص
صدى البلد
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اشرف عطية

زاد الوعي لدى المستهلك المصري حول أسعار الصيانات بعد إعلان بعض شركات السيارات أسعار الصيانة لبعض الفئات خصوصا بعد الإعلان مؤخرا عن أسعار صيانات مرتفعة نسبيًا.


وأصبح التنافس الآن ليس مقتصرا علي أسعار السيارات بل أسعار الصيانات أيضًا، وفي هذا السياق قررت شركة نيسان أن تعلن تكاليف صيانها بداية من 10.000 كم حتي 80.000 كم وهي علي النحو التالي: 


نتيجة بحث الصور عن صيانة الـ 10.000 آلاف كم لسيارة نيسان صني


صيانة الـ 10.000 آلاف كم لسيارة نيسان صني 2020 مانيوال أو أوتوماتيك وهي:


1191 جنيها تقريبًا مع زيت 10000 كم


866 جنيها تقريبًا مع زيت 5000 كم


وتشمل : زيت محرك - تغيير فلتر زيت محرك – ترصيص.



نتيجة بحث الصور عن تغيير زيت

سعر صيانة nissan sunny 2020 عند 60 ألف كم


صيانة 60,000 ألف كم نيسان صني 2020 مانيوال أو أوتوماتيك


2328 جنيها تقريبًا مع زيت 10000 كم


2003 جنيهات تقريبًا مع زيت 5000 كم


وتشمل: زيت محرك - فلتر زيت محرك - فلتر هواء - فلتر تكييف – ترصيص. 


 


سعر صيانة نيسان صني 2020 مانيوال عند 80 ألف كم


صيانة 80,000 ألف كم نيسان صني 2020 مانيوال


3866 جنيها تقريبًا مع زيت 10000 كم


3541 جنيها تقريبًا مع زيت 5000 كم


وتشمل زيت محرك - فلتر زيت محرك - فلتر هواء - فلتر تكييف - بوجيهات - 
سيور - مياه تبريد - زيت فرامل - زيت باور - زيت كرونة – ترصيص.


سعر صيانة نيسان صني 2020 أوتوماتيك 80 ألف كم


صيانة 80,000 ألف كم nissan sunny 2020 اوتوماتيك


4050 جنيها تقريبًا مع زيت 10000 كم


3726 جنيها تقريبًا مع زيت 5000 كم


وتشمل زيت محرك - فلتر زيت محرك - فلتر هواء - فلتر تكييف - بوجيهات - سيور - مياه تبريد - زيت فرامل - زيت باور – ترصيص.

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