عاصي الحلاني يحيي حفلا غنائيا بالغردقة.. 26 مارس

يستعد المطرب اللبنانى عاصى الحلانى لاحياء حفل غنائي بسهل حشيش بالغردقة يوم الخميس الموافق 26 من مارس الجارى.





وأعلن عاصى الحلانى عن الحفل من خلال تغريدة بحسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة " تويتر"





يذكر أن المطرب اللبناني عاصي الحلاني يشارك في لجنة تحكيم برنامج ذا فويس ، الذي يعرض على شاشة (إم بي سي)، ويشاركه في عضوية لجنة التحكيم محمد حماقي، واللبنانية نانسي عجرم.





وكان عاصي الحلاني،قد أحيا حفل رأس السنة لعام 2020، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.





So happy to be part of the 7th Rotary District 2451 Conference on the 26th of March in Sahl Hasheesh - Hurghada 🔥❤️🎸🎹💃 pic.twitter.com/DA1F2ldFsj





— Assi El Hallani (@assihallani) March 1, 2020